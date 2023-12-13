МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 8 декабря, снизились на 4,3 миллиона баррелей, или на один процент — до 440,8 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации Минэнерго страны. Страны ОПЕК в ноябре добывали 27,84 миллиона баррелей в сутки

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения запасов лишь на 0,65 миллиона баррелей.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросли при этом до 30,8 миллиона баррелей с 29,6 миллиона.

В то же время запасы бензина в США выросли на 0,4 миллиона баррелей (0,2%), до 224 миллионов баррелей. Аналитики ждали роста показателя на 1,9 миллиона баррелей. А запасы дистиллятов увеличились на 1,5 миллиона баррелей (1,3%), до 113,5 миллиона баррелей. Прогнозировалось повышение на 0,6 миллиона баррелей.

Также министерство сообщило, что добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 8 декабря, осталась на уровне прошлой недели в 13,1 миллиона баррелей в день.

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,15 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, добыча нефти в США в сентябре составила 13,24 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в октябре показатель поднялся до 13,26 миллиона баррелей в день, в сентябре — до 13,27 миллиона. А за весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 11,91 миллиона баррелей в сутки.

Минэнерго США 12 декабря повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года — на 30 тысяч баррелей в день, до 12,93 миллиона баррелей в сутки, на 2024 год — понизило на 40 тысяч баррелей в сутки, до 13,11 миллиона баррелей в день.