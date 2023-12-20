МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 15 декабря, выросли на 2,9 миллиона баррелей, или на 0,7% — до 443,7 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации Минэнерго страны. США назвали "потолок цен" на российскую нефть успехом

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, напротив, ожидали снижения запасов на 2,28 миллиона баррелей.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросли при этом до 32,5 миллиона баррелей с 30,8 миллиона.

В то же время запасы бензина в США выросли на 2,7 миллиона баррелей (1,2%), до 226,7 миллионов баррелей. Аналитики ждали роста показателя на 1,2 миллиона баррелей. А запасы дистиллятов увеличились на 1,5 миллиона баррелей (1,3%), до 115 миллионов баррелей. Прогнозировалось повышение на 0,496 миллиона баррелей.

Министерство также сообщило, что добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 15 декабря, выросла на 200 тысяч баррелей в день, до 13,3 миллиона баррелей в день.

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,175 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, добыча нефти в США в сентябре составила 13,24 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в октябре показатель поднялся до 13,26 миллиона баррелей в день, в сентябре — до 13,27 миллиона. А за весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 11,91 миллиона баррелей в сутки.

Минэнерго США 12 декабря повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года — на 30 тысяч баррелей в день, до 12,93 миллиона баррелей в сутки, на 2024 год — понизило на 40 тысяч баррелей в сутки, до 13,11 миллиона баррелей в день.