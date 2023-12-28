МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 22 декабря, сократились на 6,9 миллиона баррелей, или на 1,6% — до 436,6 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации Минэнерго страны. Нефтяной терминал КТК возобновил прокачку и отгрузку нефти

Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали снижения запасов лишь на 2,7 миллиона баррелей.Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросли при этом до 34 миллионов баррелей с 32,5 миллиона.

В то же время запасы бензина в США опустились на 0,6 миллиона баррелей (0,3%), до 226,1 миллиона баррелей. Аналитики ждали роста показателя на 0,2 миллиона баррелей. А запасы дистиллятов увеличились на 0,8 миллиона баррелей (1,3%), до 115,8 миллиона баррелей. Прогнозировалось повышение на 0,6 миллиона баррелей.

Ведомство также отметило, что добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 22 декабря, не изменилась по сравнению с предыдущей неделей и составила 13,3 миллиона баррелей в день.

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,2 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, добыча нефти в США в сентябре составила 13,24 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в октябре показатель поднялся до 13,26 миллиона баррелей в день, в сентябре — до 13,27 миллиона. А за весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 11,91 миллиона баррелей в сутки.

Минэнерго США 12 декабря повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года — на 30 тысяч баррелей в день, до 12,93 миллиона баррелей в сутки, на 2024 год — понизило на 40 тысяч баррелей в сутки, до 13,11 миллиона баррелей в день.