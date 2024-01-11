МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. США могли возобновить импорт российской нефти, чтобы произвести "проверочные" закупки, понять логистику доставки "черного золота" из России в новых условиях и сформировать в дальнейшем новые меры против несоблюдения потолка цен, но возможны и другие причины, заявил РИА Новости управляющий директор "Русэнергопроекта" Максим Канищев. США начали импортировать нефть из России после полуторагодового перерыва

США в октябре 2023 года импортировали из России первую за полтора года партию нефти почти в 37 тысяч баррелей, а в ноябре было куплено еще около 10 тысяч баррелей, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. При этом один баррель российской нефти в октябре обошелся США в 74 доллара, а в ноябре — 76 долларов. Это значительно выше "потолка цен", установленного странами G7, в 60 долларов за баррель.

"Возобновление импорта нефти из России Соединенными Штатами, даже в небольших объемах, могло быть вызвано множеством причин. С геополитической и экономической точки есть пять основных причин для таких поставок… Проверочные закупки: такие небольшие объемы могут быть "тестовыми" закупками, которые США производят, чтобы понять логистику доставки российской нефти в новых условиях для формирования в последующем новых мер противодействия", — прокомментировал Канищев, отметив, что это одна из наиболее вероятных причин в текущей ситуации.

Кроме того, по его словам, причиной могут быть особые требования к сорту нефти у определенных нефтеперерабатывающих заводов. "Остановка НПЗ — это миллионы долларов убытков в сутки. Поэтому, если нужную нефть больше нигде нельзя купить, кроме как в России, импорт российской нефти, несмотря на потенциальный репутационный риск, считается собственниками НПЗ оправданным. Работает принцип "деньги на первом месте", — объяснил эксперт.

Также возобновление импорта может быть связано с контрактными обязательствами, которые были обязаны соблюдать американские юридические лица во избежание юридических осложнений и экономических потерь. Кроме того, могут быть нерыночные причины. Например, выполнение каких-то неочевидных международных обязательств, реализация более широкой согласованной сделки или разовое исключение по неэкономическим причинам, добавил Канищев.

Наконец, пояснил эксперт, такая покупка может быть случайной аномалией: "нехватка желаемых сортов, транспортная логистика, временные ценовые искажения, которые приводят к тому, что покупатель в США внезапно получает санкционную нефть по цене выше потолка".

Вашингтон в марте 2022 года ввел запрет на импорт нефти из России. Последнюю партию российского "черного золота" американские компании закупили в апреле того года. Кроме того, с декабря 2022 года G7, ЕС и Австралия ввели потолок цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель: более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В конце 2023 года G7 ужесточил контроль за соблюдением потолка цен, а также ввел ряд санкций против компаний и отдельных танкеров, перевозящих нефть РФ якобы в нарушение ограничений.