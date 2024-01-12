МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Установка на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) "Лукойла" в Нижегородской области — ООО "Лукойл- Нижегороднефтеоргсинтез" — временно остановлена из-за инцидента, компания прикладывает все усилия для восстановления нормального производственного режима предприятия, сообщает "Лукойл". Болгарская таможня проверила склады НПЗ "Лукойл Нефтохим"

"В связи с инцидентом на технологической установке ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" ее работа временно остановлена", — говорится в сообщении.

"Компания прикладывает все усилия для скорейшего восстановления нормального производственного режима ООО "Лукойл- Нижегороднефтеоргсинтез" и удовлетворения потребностей внутреннего рынка в координации с другими его участниками за счет всех имеющихся ресурсов", — также сообщили в компании.