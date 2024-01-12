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Нижегородский НПЗ "Лукойла" приостановил работу одной из установок
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Установка на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) "Лукойла" в Нижегородской области — ООО "Лукойл- Нижегороднефтеоргсинтез" — временно остановлена из-за инцидента, компания... ПРАЙМ, 12.01.2024
нефть, энергетика, новости, россия, лукойл, нпз
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Установка на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) "Лукойла" в Нижегородской области — ООО "Лукойл- Нижегороднефтеоргсинтез" — временно остановлена из-за инцидента, компания прикладывает все усилия для восстановления нормального производственного режима предприятия, сообщает "Лукойл".
"В связи с инцидентом на технологической установке ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" ее работа временно остановлена", — говорится в сообщении.
"Компания прикладывает все усилия для скорейшего восстановления нормального производственного режима ООО "Лукойл- Нижегороднефтеоргсинтез" и удовлетворения потребностей внутреннего рынка в координации с другими его участниками за счет всех имеющихся ресурсов", — также сообщили в компании.