МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Пожар на территории нефтеперерабатывающего завода в Туапсе, где горела вакуумная установка, ликвидирован, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

"В 04.53 пожар на НПЗ в Туапсе полностью ликвидирован", — сообщается в Telegram-канале оперштаба.

Уточняется, что в тушении участвовали 99 человек и 31 единица техники, в том числе от МЧС России 60 человек и 17 единиц техники.

Ранее в ночь на четверг краевой оперативный штаб сообщал о возгорании на нефтебазе в Туапсе. По предварительной информации штаба, жертв и пострадавших нет, на месте работали оперативные и специальные службы.