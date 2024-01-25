2024-01-25T07:33:47+03:00
2024-01-25T07:33:47+03:00
2024-01-25T07:33:47+03:00
2024
https://1prime.ru/oil/20240125/842884769.html
Пожар на НПЗ в Туапсе полностью ликвидирован
Нефть
Новости
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Пожар на территории нефтеперерабатывающего завода в Туапсе, где горела вакуумная установка, ликвидирован, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. "В 04.53 пожар на НПЗ в... ПРАЙМ, 25.01.2024
нефть, энергетика, новости, пожар, чп
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Пожар на территории нефтеперерабатывающего завода в Туапсе, где горела вакуумная установка, ликвидирован, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
"В 04.53 пожар на НПЗ в Туапсе полностью ликвидирован", — сообщается в Telegram-канале оперштаба.
Уточняется, что в тушении участвовали 99 человек и 31 единица техники, в том числе от МЧС России 60 человек и 17 единиц техники.
Ранее в ночь на четверг краевой оперативный штаб сообщал о возгорании на нефтебазе в Туапсе. По предварительной информации штаба, жертв и пострадавших нет, на месте работали оперативные и специальные службы.