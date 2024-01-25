МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Месторождения "Роснефти" Приобское и "Татнефти" Ромашкинское были крупнейшими по приросту запасов нефти в РФ в 2023 году, сообщил РИА Новости глава Госкомиссии по запасам (ГКЗ) Игорь Шпуров.

"По углеводородам в 2023 году было открыто 43 месторождения в разных регионах нашей страны… Крупные приросты нефти были по месторождениям: Ромашкинское — 45,9 миллиона тонн (ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина), Приобское (Приобский УН) — 32,3 миллиона тонн (ПАО "НК "Роснефть")", — сказал он.

Накануне ГКЗ сообщило, что прирост запасов нефти и конденсата в России в 2023 году составил 550 миллионов тонн. В конце декабря министр энергетики РФ Николай Шульгинов сообщал, что по итогам 2023 года добыча нефти в стране составит 523 миллиона тонн или "чуть меньше".

Ромашкинское месторождение находится в Татарстане и было открыто в 1948 году. Промышленная разработка месторождения стартовала в начале 50-х годов прошлого века и достигла своего пика во второй половине 70-х годов. В настоящее время оно является одним из крупнейших нефтяных месторождений в мире.

Приобское месторождение открыто в 1982 году, спустя четыре года введено в промышленную эксплуатацию. По геологическому строению участок относится к сложным и многопластовым, по величине извлекаемых запасов — к уникальным. Часть запасов относится к категории трудноизвлекаемых. Разработку северной части месторождения ведет "РН-Юганскнефтегаз", "дочка" Роснефти, а южной — "Газпромнефть — Хантос".