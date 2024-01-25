МИНСК, 25 янв — ПРАЙМ. Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии (МАРТ) повысило тарифы на прокачку нефти по магистральным трубопроводам по территории страны, сообщает Sputnik. "Дружба" на паузе: к чему стоит приготовиться Европе без российской нефти

По данным издания, изменения вступят в силу с 1 февраля. Согласно документу, тариф на услугу по транспортировке нефти по трубопроводу Унеча (Высокое) — Адамова Застава (от границы с РФ до границы с Польшей) составит 629,26 российского рубля за тонну нетто (без учета НДС). Ранее этот тариф составлял 455,94 российского рубля.

Тарифы в белорусских рублях на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам для белорусских нефтеперерабатывающих заводов также возрастут, но примерно на десять процентов.

Ранее пресс-служба МАРТ сообщала, что тарифы транспортировки нефти планируется проиндексировать на 10,2 процента, ориентируясь на "принцип равенства их удельных значений". Кроме того, белорусская сторона неоднократно предлагала России повысить стоимость транзита нефти по нефтепроводу "Дружба". В середине декабря заявлялось, что по северной части тариф можно увеличить на 43 процента, а по южной — на 14,5 процента.

Трубопровод "Дружба" проложен в 1960-е для транспортировки нефти из СССР в страны соцлагеря в Восточной Европе. Он начинается в Самарской области и проходит через Брянск, а затем разделяется на две ветви. Северная проходит через Белоруссию в Польшу, Германию и страны Прибалтики, южная — через территорию Украины в Чехию, Венгрию и Словакию.

Поставки российской нефти в Европу попали под санкции после начала специальной военной операции на Украине, но Евросоюз сделал исключение для транзита по южной ветке "Дружбы".

Осенью 2023-го чешская компания — оператор Mero сообщила, что выкупила самый большой объем нефти из России за более чем десять лет. Доля, поступавшая по нефтепроводу "Дружба", составила 65 процентов — заметно больше, чем годом ранее.