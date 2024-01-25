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2024
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Цена на нефть марки Brent поднялась выше 82 долларов впервые с 30 ноября
Нефть
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Стоимость нефти марки Brent на лондонской ICE выросла на 2,5%, поднявшись до 82,04 долларов за баррель, пишет РБК. В последний раз баррель Brent стоил дороже 82 долларов 30 ноября... ПРАЙМ, 25.01.2024
нефть, энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, мир, биржевые цены на нефть, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Стоимость нефти марки Brent на лондонской ICE выросла на 2,5%, поднявшись до 82,04 долларов за баррель, пишет РБК.
В последний раз баррель Brent стоил дороже 82 долларов 30 ноября 2023 года.
Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures на 21:45 мск выросла составила 82,04 долларов за баррель.
Цена на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в марте на Нью-Йоркской товарной бирже растет на 2,52%, до 76,98 долларов за баррель.
Цены на нефть растут второй день подряд. Трейдеры обратили внимание на данные минэнерго США, согласно которым коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 19 января сократились на 9,2 миллиона баррелей. Снижение оказалось сильнее прогноза, который предполагал уменьшение лишь на 2,2 миллиона баррелей.
Кроме того, инвесторы продолжают следить за ситуацией в Красном море, опасаясь, что атаки йеменских хуситов на судна создают риски для поставок нефти.