МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Стоимость нефти марки Brent на лондонской ICE выросла на 2,5%, поднявшись до 82,04 долларов за баррель, пишет РБК.

В последний раз баррель Brent стоил дороже 82 долларов 30 ноября 2023 года.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures на 21:45 мск выросла составила 82,04 долларов за баррель.

Цена на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в марте на Нью-Йоркской товарной бирже растет на 2,52%, до 76,98 долларов за баррель.

Цены на нефть растут второй день подряд. Трейдеры обратили внимание на данные минэнерго США, согласно которым коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 19 января сократились на 9,2 миллиона баррелей. Снижение оказалось сильнее прогноза, который предполагал уменьшение лишь на 2,2 миллиона баррелей.

Кроме того, инвесторы продолжают следить за ситуацией в Красном море, опасаясь, что атаки йеменских хуситов на судна создают риски для поставок нефти.