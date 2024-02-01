МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Россия смогла нарастить объем поставок нефти через Красное море, несмотря на угрозу судоходству со стороны повстанцев-хуситов, так как ее танкеры не подвергаются атакам, пишет Reuters. Хуситы атаковали американский корабль в Аденском заливе

"После введения санкций Россия стала больше зависеть от торговли через Суэцкий канал и Красное море. На фоне нападений повстанцев-хуситов на корабли в Красном море российская сторона несколько сократила число судов. однако на данный момент объем перевозок все равно на 20% выше, чем в 2023 году", — сказано в публикации.

По данным издания, Россия имеет тесные контакты с Ираном, благодаря которым ей удалось обезопасить свои суда. Танкеры, перевозящие российскую нефти, в большинстве своем не связаны с Израилем, США или Великобританией.

Представитель политбюро хуситов Мухаммед Али аль-Бухейти в беседе с немецкими телеканалами RTL и N-tv ранее отмечал, что движение йеменских повстанцев-хуситов не рассматривает в качестве целей для своих атак суда России, Китая и Германии. Хуситы подчеркивали, что их действия направлены на помощь палестинцам в Газе и не мешают свободе судоходства. Арабские и мусульманские страны предупреждали Соединенные Штаты, что поддержка Израиля в Газе приведет к распространению конфликта в регионе.

По словам ведущего аналитика в дубайской компании-судовладельце Шефали Шокена, западным танкерам придется изменить маршрут, уйдя от Красного моря и огибая мыс Доброй Надежды. Однако, судовладельцы столкнутся с увеличением затрат в любом случае, так как на данный момент в Красном море судовладельцы взимают более высокие ставки фрахта и платы за работу экипажа, а страховые выплаты из-за риска атак резко возросли.

По данным отраслевых источников, стоимость фрахта судов типа Suezmax вместимостью 1 миллион баррелей для отправки иракской нефти на средиземноморские нефтеперерабатывающие заводы выросла на 2,50-3,50 доллара за баррель, а страховка увеличилась примерно в три раза и составляет 10-15 центов за баррель, заключили в издании.