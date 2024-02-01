МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Большое влияние на то, что происходит на нефтяном рынке, оказывает напряженность на Ближнем Востоке и в Красном море, поэтому важно осуществлять постоянный мониторинг ситуации, заявил вице-премьер РФ Александр Новак по итогам заседания мониторингового комитета ОПЕК+. Российские танкеры подвергаются меньшему риску в Красном море, пишут СМИ

"Безусловно, на сегодняшний день большое влияние на ситуацию на рынке оказывает то, что происходит на Ближнем Востоке, эта напряженность, во-первых. Во-вторых — ситуация в Красном море. Ведь сегодня торговые отношения и транспортно-логистические цепочки значительно изменились, что влияет, в том числе, и на стоимость фрахта, на недостаток танкеров. Это тоже может влиять на рынок", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

"Поэтому здесь важно очень, чтобы был постоянный мониторинг текущей ситуации с тем, чтобы в любой момент можно было принимать совместные решения по корректировке наших совместных действий, направленных на балансировку рынка", — добавил Новак.