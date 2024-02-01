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2024
https://1prime.ru/oil/20240201/842959756.html
Новак оценил влияние напряженности на Ближнем Востоке на рынок нефти
Нефть
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Большое влияние на то, что происходит на нефтяном рынке, оказывает напряженность на Ближнем Востоке и в Красном море, поэтому важно осуществлять постоянный мониторинг ситуации,... ПРАЙМ, 01.02.2024
нефть, энергетика, новости, александр новак, красное море, ближний восток, нефть
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Большое влияние на то, что происходит на нефтяном рынке, оказывает напряженность на Ближнем Востоке и в Красном море, поэтому важно осуществлять постоянный мониторинг ситуации, заявил вице-премьер РФ Александр Новак по итогам заседания мониторингового комитета ОПЕК+.
"Безусловно, на сегодняшний день большое влияние на ситуацию на рынке оказывает то, что происходит на Ближнем Востоке, эта напряженность, во-первых. Во-вторых — ситуация в Красном море. Ведь сегодня торговые отношения и транспортно-логистические цепочки значительно изменились, что влияет, в том числе, и на стоимость фрахта, на недостаток танкеров. Это тоже может влиять на рынок", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
"Поэтому здесь важно очень, чтобы был постоянный мониторинг текущей ситуации с тем, чтобы в любой момент можно было принимать совместные решения по корректировке наших совместных действий, направленных на балансировку рынка", — добавил Новак.