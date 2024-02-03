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Пожар на НПЗ в Волгограде произошел из-за падения БПЛА, заявил губернатор
Нефть
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Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Красноармейском районе Волгограда произошел из-за последствий падения дрона, жертв нет, сообщил в субботу губернатор Волгоградской области... ПРАЙМ, 03.02.2024
нефть, энергетика, новости, бензин, нпз, пожар, бпла, волгоградская область
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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ВОЛГОГРАД, 3 фев — ПРАЙМ. Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Красноармейском районе Волгограда произошел из-за последствий падения дрона, жертв нет, сообщил в субботу губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
"Сегодня ночью силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы была отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области в Калачевском районе и в районе Заканалья. В результате последствий падения сбитого БПЛА возникло возгорание на Волгоградском НПЗ", — цитирует администрация региона слова Бочарова в своем Telegram-канале.
Минобороны России ранее сообщило, что российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили семь украинских беспилотников над территориями Белгородской, Волгоградской и Ростовской областей.
Как сообщало ранее ГУ МЧС, пожар произошел в Красноармейском районе Волгограде, на площади 300 квадратных метров горели нефтепродукты, предварительно, погибших и пострадавших не было. На месте пожара утром была объявлена ликвидация открытого горения.