ВОЛГОГРАД, 3 фев — ПРАЙМ. Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Красноармейском районе Волгограда произошел из-за последствий падения дрона, жертв нет, сообщил в субботу губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. В подмосковном Пушкино потушили крупный пожар

"Сегодня ночью силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы была отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области в Калачевском районе и в районе Заканалья. В результате последствий падения сбитого БПЛА возникло возгорание на Волгоградском НПЗ", — цитирует администрация региона слова Бочарова в своем Telegram-канале.

Минобороны России ранее сообщило, что российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили семь украинских беспилотников над территориями Белгородской, Волгоградской и Ростовской областей.

Как сообщало ранее ГУ МЧС, пожар произошел в Красноармейском районе Волгограде, на площади 300 квадратных метров горели нефтепродукты, предварительно, погибших и пострадавших не было. На месте пожара утром была объявлена ликвидация открытого горения.