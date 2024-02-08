МОКСВА, 8 фев — ПРАЙМ. Нефтегазовая компания ConocoPhillips в четверг представила отчет, согласно которому прибыль компании в 4-м квартале 2023 года превзошла оценки аналитиков, чему способствовало увеличение производства на недавно приобретенных объектах.

В 2023 компания приобрела у TotalEnergies еще 50%-ную долю в проекте Surmont в Канаде, благодаря чему объемы добычи ConocoPhillips выросли.

Согласно отчету компании, в 4-м квартале добыча достигла 1,9 млн баррелей нефтяного эквивалента в день против 1,76 млн баррелей годом ранее.

Прогноз ConocoPhillips предполагает, что в 2024 году в целом капитальные расходы компании составят 11-11,5 млрд долларов США.

Прибыль на акцию компании в отчетном периоде составила 2,40 доллара, тогда как аналитики в среднем предполагали, что она достигнет лишь 2,09 доллара, согласно данным LSEG.