2024-02-08T16:55:25+03:00
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2024-02-08T16:55:25+03:00
2024
https://1prime.ru/oil/20240208/843021877.html
Прибыль ConocoPhillips в 4-м кв превзошла оценки из-за увеличения добычи
Нефть
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Нефтегазовая компания ConocoPhillips в четверг представила отчет, согласно которому прибыль компании в 4-м квартале 2023 года превзошла оценки аналитиков, чему способствовало... ПРАЙМ, 08.02.2024
нефть, энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, conocophillips, нефть
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОКСВА, 8 фев — ПРАЙМ. Нефтегазовая компания ConocoPhillips в четверг представила отчет, согласно которому прибыль компании в 4-м квартале 2023 года превзошла оценки аналитиков, чему способствовало увеличение производства на недавно приобретенных объектах.
В 2023 компания приобрела у TotalEnergies еще 50%-ную долю в проекте Surmont в Канаде, благодаря чему объемы добычи ConocoPhillips выросли.
Согласно отчету компании, в 4-м квартале добыча достигла 1,9 млн баррелей нефтяного эквивалента в день против 1,76 млн баррелей годом ранее.
Прогноз ConocoPhillips предполагает, что в 2024 году в целом капитальные расходы компании составят 11-11,5 млрд долларов США.
Прибыль на акцию компании в отчетном периоде составила 2,40 доллара, тогда как аналитики в среднем предполагали, что она достигнет лишь 2,09 доллара, согласно данным LSEG.