МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. У России нет цели "специально заместить" Иран в вопросе поставок нефти в Китай, Москва не вмешивается в торговлю Пекина с третьими государствами, заявил в интервью РИА Новости директор первого департамента Азии МИД РФ Иван Желоховцев.

"Что касается наращивания нефтяных поставок (из России в Китай — ред.), то хотел бы подчеркнуть, что наше взаимодействие осуществляется на рыночной основе. Мы не преследуем цели кого-то специально заместить или восполнить чьи-либо объемы", — сказал он, отвечая на вопрос о готовности РФ увеличить поставки нефти на фоне сообщений о снижении доли иранского топлива в китайском импорте.

Желоховцев отметил, что основными факторами в вопросе наращивания поставок являются баланс спроса и предложения, а также совпадение интересов Москвы и Пекина.

"Мы не вмешиваемся в партнерские связи Китая с третьими странами, тем более, с Ираном, с которым мы также поддерживаем дружеские отношения. Китайская сторона диверсифицирует свои поставки так, как она считает необходимым", — подчеркнул он.

Агентство Reuters в начале января сообщало, что Тегеран повысил стоимость нефти, поставляемой Пекину, что создало трудности в торговле двух стран. Как результат — поставки нефти из Ирана в КНР сократились.

Позднее агентство Bloomberg со ссылкой на трейдеров написало, что частные нефтеперерабатывающие заводы в Китае скупают российскую нефть ВСТО быстрее, чем обычно. По их данным, грузы на 3,8 миллиона тонн с поставкой в феврале были распроданы в течение первых двух недель января. Трейдеры утверждали, что наращивание темпов закупки связано с тем, что иранские продавцы настаивают на более высоких ценах на свою нефть.

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