2024-02-22T13:35:28+03:00
2024-02-22T13:35:28+03:00
2024-02-22T13:35:28+03:00
2024
https://1prime.ru/oil/20240222/843143082.html
"Лукойл" подписал соглашение об освоении допучастка месторождения в Египте
Нефть
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российская нефтяная компания "Лукойл" подписала в ходе нефтегазовой выставки EGYPES 2024 в Каире соглашение о разведке, разработке и освоении дополнительного участка месторождения... ПРАЙМ, 22.02.2024
нефть, энергетика, новости, египет, лукойл, месторождение
https://cdnn.1prime.ru/images/83226/98/832269846.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83226/98/832269846.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83226/98/832269843.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83226/98/832269843.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83226/98/832269840.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83226/98/832269840.jpg
https://1prime.ru/finance/20231205/842458866.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
КАИР, 22 фев — ПРАЙМ. Российская нефтяная компания "Лукойл" подписала в ходе нефтегазовой выставки EGYPES 2024 в Каире соглашение о разведке, разработке и освоении дополнительного участка месторождения "Уэст Эш Эль-Маллаха", сообщило торговое представительство РФ в Египте.
Международная нефтегазовая выставка EGYPES 2024 проходила в египетской столице 19-21 февраля. Мероприятие посетили свыше 35 тысяч человек из 120 стран, участвовали более 450 компаний.
"Лукойл" выступил серебряным спонсором мероприятия, а также подписал с Египетской государственной нефтяной корпорацией концессионное соглашение о разведке, разработке и освоении дополнительного участка месторождения "Уэст Эш Эль-Маллаха" в Восточной пустыне", — говорится в заявлении торгпредства.
Торгпредство также отметило, что Трубная металлургическая компания организовала на выставке собственный стенд, на котором были представлены высокотехнологичные продукты компании для предприятий топливно-энергетического комплекса.
Торгпредство добавило, что ряд других российских компаний, работающих в нефтегазовом секторе, направили на выставку делегации для налаживания контактов с египетскими партнерами.