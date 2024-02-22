КАИР, 22 фев — ПРАЙМ. Российская нефтяная компания "Лукойл" подписала в ходе нефтегазовой выставки EGYPES 2024 в Каире соглашение о разведке, разработке и освоении дополнительного участка месторождения "Уэст Эш Эль-Маллаха", сообщило торговое представительство РФ в Египте. Лукойл пересмотрит стратегию в отношении активов в Болгарии

Международная нефтегазовая выставка EGYPES 2024 проходила в египетской столице 19-21 февраля. Мероприятие посетили свыше 35 тысяч человек из 120 стран, участвовали более 450 компаний.

"Лукойл" выступил серебряным спонсором мероприятия, а также подписал с Египетской государственной нефтяной корпорацией концессионное соглашение о разведке, разработке и освоении дополнительного участка месторождения "Уэст Эш Эль-Маллаха" в Восточной пустыне", — говорится в заявлении торгпредства.

Торгпредство также отметило, что Трубная металлургическая компания организовала на выставке собственный стенд, на котором были представлены высокотехнологичные продукты компании для предприятий топливно-энергетического комплекса.

Торгпредство добавило, что ряд других российских компаний, работающих в нефтегазовом секторе, направили на выставку делегации для налаживания контактов с египетскими партнерами.