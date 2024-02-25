БУЭНОС-АЙРЕС, 25 фев — ПРАЙМ. Губернаторы ряда аргентинских провинций грозят остановить производство нефти со среды из-за политики федеральных властей, сообщил телеканал TN. В Аргентине бедность достигла 20-летнего максимума

"Губернаторы (провинций) Рио-Негро, Неукен, Санта-Крус, Тьерра-дель-фуэго (Огненная земля) и Ла-Пампа провели онлайн-встречу и обсудили возможность прекратить производство нефти со среды", — отмечает телеканал.

Они хотят поддержать главу провинции Чубут, который ранее также пообещал не выпускать нефть за пределы своего региона.

В настоящее время между президентом Аргентины Хавьером Милеем и рядом губернаторов возник серьезный конфликт. Недавно в палате депутатов был возвращен на дополнительное рассмотрение пакет реформ Милея. Президент обвинил губернаторов в том, что его законопроекты не были одобрены парламентом, назвав их предателями.

Кроме того, федеральные власти не хотят перечислять регионам поступления от ряда налогов, центр лишил провинции транспортных субсидий.

В конце января, до рассмотрения реформ президента в палате депутатов, в СМИ появилась информация, что Милей на встрече с министрами пригрозил "оставить без единого песо" тех губернаторов, чьи депутаты от провинций не поддержат в конгрессе его реформы. После этого был уволен министр инфраструктуры Гильермо Ферраро, президент заподозрил его в утечке информации после совещания.