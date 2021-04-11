МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Работающие граждане России тратят почти 20% зарплаты на поддержку пожилых родственников, сообщила "Независимая газета".

У россиян появляется все больше ресурсов для финансовой помощи своим родственникам, сообщает издание, ссылаясь на данные Всероссийского научно-исследовательского института (ВНИИ) труда при Минтруде.

Согласно опросу, проведенному порталом SuperJob.ru, около 68% россиян помогают родителям деньгами. Из них 22% делают это на постоянной основе. 36% — временами. В России замерли цены на аренду жилья

Причем чем выше доход респондентов, тем чащи они заявляли, что помогают пожилым родственникам. Сообщается, что россияне тратят на поддержку родителей в среднем 8,5 тыс. руб. в месяц, или 17% от своей зарплаты. Всего было опрошено 5 тысяч экономически активных человек.

Уточняется, что, по сравнению с 2010 годом, граждане РФ стали больше помогать престарелым родителям материально. Тогда на вопрос об оказании денежной помощи родителям утвердительно ответили 62% респондентов.

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Издание сравнило и обратную ситуацию, когда родители дают деньги своим взрослым детям. Отмечается, что случаев обратной помощи стало меньше.

В 2010 году 26% респондентов, сообщили о том, что им помогают родители. в 2021-м таких оказалось 18%.

Основной причиной, почему повзрослевшие дети поддерживают родителей, названа благодарность и чувство долга, но есть и экономическое объяснение.

ВНИИ труда объяснило увеличение числа семей, где дети помогают пожилым родителям. Это может быть связано с тем, что «в долгосрочной ретроспективе доходы работающих граждан существенно возросли».

По другой версии, текущий размер пенсии не обеспечивает приемлемый уровень жизни. Опрошенные утверждали, что без их помощи родители не смогли бы существовать. Особенно, если есть проблемы со здоровьем.

Тогда пенсионеры остро нуждаются в дополнительных средствах. При этом первое объяснение не исключает второго.

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