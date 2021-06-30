МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Банк России вместе с ведущими негосударственными пенсионными фондами (НПФ) разработали новую пенсионную реформу, сообщает газета "Коммерсант". Россияне стали избавляться от компаний в любимом офшоре

Новая система должна стимулировать граждан активнее участвовать в процессе накопления будущей пенсии.

Согласно новой концепции регулятора, действующая в настоящее время накопительная часть пенсий должна трансформироваться в систему негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). Оно дополнит уже существующий аналогичный механизм.

Таким образом, Центробанк хочет реформировать действующую систему, несмотря на провалы проектов индивидуального пенсионного капитала (ИПК) и гарантированного пенсионного плана (ГПП), поясняет издание.

Предполагается, что россияне, застрахованные согласно новому плану, получат возможность полноценно распоряжаться деньгами. Как прокомментировал замглавы ЦБ Виктор Чистюхин, "ощущать их как некую собственность".

Этот подход предлагается ввести противовес нынешней системе, где средствами пенсионных накоплений, которые работодатели до 2014 года (когда была заморожена накопительная часть пенсий) перечисляли за сотрудников, распоряжается государственная управляющая компания ВЭБа или выбранный будущим пенсионером НПФ.

Сами фонды, пишет издание, настаивают, что правила для новой системы должны быть стандартизированы и устанавливаться государством в лице Банка России.

Помимо этого гражданам предлагается предоставить льготы, призванные стимулировать их активнее участвовать в формировании собственной будущей пенсии.

В качестве таких стимулов могут рассматриваться:

налоговые вычеты, например, в 6% от совокупного дохода.

"Ъ" пишет, не исключается вероятность, что в новой системе будет предусмотрена возможность самостоятельного пополнения счетов без участия работодателей, только гражданами.

Основная цель нового подхода — обеспечить регулярную выплату пенсий в стране. При этом будет предусмотрено несколько оснований для досрочной выплаты.

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