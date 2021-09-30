МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. В Государственную думу РФ внесли проект, который позволяет продлить заморозку накопительной части пенсии россиян до 2024 года. Проект опубликован в базе нижней палаты парламента РФ. Правительство не поддержало законопроект о пенсионном возрасте

Реализация законопроекта о продлении заморозки пенсий еще на год позволит уменьшить объем денег, передаваемых из Федерального бюджета в бюджет ПФР на 772,9 миллиарда рублей, сказано в финансово-экономическом обосновании инициативы.

Накопительная пенсия заморожена с 2014 года. На практике это означает, что отчисления в 6% от заработной планы направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам.

До этого граждане могли самостоятельно принимать решения о передаче денег в страховую часть, увеличивая свои баллы для расчета размера пенсии, или о направлении этих денег на формирвоание своих накоплений.

Закон предусматривает формирование накопительной пенсии у работающих граждан, родившихся в 1967 году и позже, за счет страховых взносов работодателя на финансирование данной части пенсии.

Накопительная пенсия также положена мужчинам 1953 — 1966 годов рождения и женщинам 1957 — 1966 годов рождения, в пользу которых с 2002 по 2004 годы работодатели платили страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии.

Помимо этого, накопительная часть пенсии предусмотрена для участников программы госфинансирования пенсий, а также для тех, кто направил деньги из материнского капитала на формирование пенсионных накоплений.

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