МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Во вторник, 15 февраля, россияне могут последний день подать заявление на получение ежегодного вознаграждения за работу в зонах радиоактивного загрязнения, напомнили в Отделении ПФР по городу Москве и Московской области. В ПФР разъяснили, какие бывают виды стажа и для чего они нужны

Там отметили, что с 2022 года Пенсионный фонд Российской Федерации предоставляет ряд мер социальной поддержки, ранее назначаемых и выплачиваемых органами социальной защиты, в том числе — и эту выплату.

Пособие положено гражданам, работающим в зонах радиоактивного загрязнения больше года.

"Данная выплата носит заявительный характер. Обратиться с заявлением и документами, подтверждающими право на выплату, необходимо в клиентскую службу ПФР по месту жительства. Напомним, клиентские службы ПФР в Московском регионе ведут прием преимущественно по предварительной записи", — отметили представители фонда.

Для ее оформления в ПФР необходимо предоставить следующие документы:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

удостоверение подвергшегося радиации;

справка с работы о стаже и размере вознаграждения.

Решение о назначении выплаты выносится в течение пяти рабочих дней с момента подачи заявления и поступления в Пенсионный фонд необходимых сведений организаций и документов заявителя.

Уведомление о принятом решении направляется в течение трех рабочих дней после вынесения. Средства выплачиваются в течение пяти рабочих дней после принятия решения о назначении, подытожили в Отделении ПФР по Москве и Московской области.