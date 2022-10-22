МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Москва изменяет график выплат пенсий, пособий и других социальных выплат в ноябре текущего года в связи с праздничным днем 4 ноября (День народного единства). Россиянам рассказали, кому повысят пенсии с 1 ноября

Как сообщается на сайте департамента труда и социальной защиты населения столицы, структурные подразделения УФПС города будут проводить выплаты за 4 ноября на два дня раньше: 2 ноября.

Структурные подразделения УФПС Московской области на присоединенных к Москве территориях будут проводить выплаты 3 ноября тем, кто получает пенсии или пособия четвертого числа каждого месяца.

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