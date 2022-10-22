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Москва изменила график выплат пенсий и пособий в ноябре
Пенсии
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Москва изменяет график выплат пенсий, пособий и других социальных выплат в ноябре текущего года в связи с праздничным днем 4 ноября (День народного единства). Как сообщается на... ПРАЙМ, 22.10.2022
общество , экономика, новости, пенсии, москва, пенсии, график
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Москва изменяет график выплат пенсий, пособий и других социальных выплат в ноябре текущего года в связи с праздничным днем 4 ноября (День народного единства).
Как сообщается на сайте департамента труда и социальной защиты населения столицы, структурные подразделения УФПС города будут проводить выплаты за 4 ноября на два дня раньше: 2 ноября.
Структурные подразделения УФПС Московской области на присоединенных к Москве территориях будут проводить выплаты 3 ноября тем, кто получает пенсии или пособия четвертого числа каждого месяца.
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