МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Власти Ростовской области ужесточили ограничения, связанные с пандемией коронавируса, сообщило агентство Regnum. Меры приняли после скачка заболеваемости.

Глава региона Василий Голубев утвердил поправки, внесенные в постановление донского правительства № 272. Собянин назвал условия введения нового локдауна

Из них следует, что проведение массовых мероприятий в общественных местах, а также спортивных и физкульт- мероприятий с участием зрителей приостановлено, численность участников политических акций ограничена до ста человек. Разрешенное количество зрителей на музыкальных и театральных мероприятиях снижено наполовину.

Правила касаются объектов досуга и развлечения, находящихся в ТРЦ (кроме кроме аквапарков и кинотеатров, уточняет агентство). Ограничена загруженность бассейнов, аквапарков, спортивных клубов.

"Рестораны и кафе разрешается посещать в количестве не более 4 человек, за исключением семейного посещения", — передает СМИ.

Сотрудников от 65 лет рекомендуют перевести на удалённый режим работы. Всего на "дистанционку" необходимо перевести не менее трети работников.

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