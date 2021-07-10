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Российский регион вернул ограничения после скачка COVID-19
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Власти Ростовской области ужесточили ограничения, связанные с пандемией коронавируса, сообщило агентство Regnum. Меры приняли после скачка заболеваемости. Глава региона Василий... ПРАЙМ, 10.07.2021
пандемия коронавируса, регионы, новости, экономика, регионы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Власти Ростовской области ужесточили ограничения, связанные с пандемией коронавируса, сообщило агентство Regnum. Меры приняли после скачка заболеваемости.
Глава региона Василий Голубев утвердил поправки, внесенные в постановление донского правительства № 272.
Из них следует, что проведение массовых мероприятий в общественных местах, а также спортивных и физкульт- мероприятий с участием зрителей приостановлено, численность участников политических акций ограничена до ста человек. Разрешенное количество зрителей на музыкальных и театральных мероприятиях снижено наполовину.
Правила касаются объектов досуга и развлечения, находящихся в ТРЦ (кроме кроме аквапарков и кинотеатров, уточняет агентство). Ограничена загруженность бассейнов, аквапарков, спортивных клубов.
"Рестораны и кафе разрешается посещать в количестве не более 4 человек, за исключением семейного посещения", — передает СМИ.
Сотрудников от 65 лет рекомендуют перевести на удалённый режим работы. Всего на "дистанционку" необходимо перевести не менее трети работников.
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