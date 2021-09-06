ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сен — ПРАЙМ. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев надеется начать добычу нефти в регионе, в настоящее время ведется геологоразведка на нескольких месторождениях. Роснефть вышла из капитала своей вьетнамской дочерней компании

"Нефть у нас есть, даже есть уже несколько лицензионных участков. Сейчас работают партии геологоразведки. Сегодня компании-интересанты ведут доразведку этих участков", — сказал Куйвашев в ходе прямой линии с жителями региона.

По его словам, не всегда лицензионные участки попадают в разработку по разным причинам: иногда нет инфраструктуры либо не всегда это экономически целесообразно. Губернатор отметил, что на известных ему участках уже активно ведется разработка документации.

"Как только будут понятны объемы инвестиционных проектов, так будут понятны и сроки освоения этих месторождений. Нефть есть. Я склоняюсь к тому, что мы ее когда-то будем добывать", — подчеркнул Куйвашев.