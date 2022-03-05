МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило рейтинги 26 российских компаний, занимающихся добычей полезных ископаемых, и поместило их в список на пересмотр с возможностью понижения, говорится в сообщении агентства. Агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги 20 регионов России

Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) таких компаний, как "Газпром", "Татнефть", "Новатэк", "Лукойл", "Башнефть", "Северсталь", Новолипецкий, Магнитогорский металлургические комбинаты, "Металлоинвест", "Норильский никель", "Русал", "Алроса", "Сибур Холдинг".

"Рейтинговые действия отражают серьезное потрясение для операционной среды в России и снижение финансовой гибкости", — поясняет агентство. Оно добавляет, что понижение рейтингов российских сырьевых компаний последовало за понижением суверенного рейтинга России до "В" с "ВВВ".

Ранее агентство понизило рейтинги 32 российских банков, 11 энергетических компаний РФ, поместив их в список на пересмотр с возможностью понижения.