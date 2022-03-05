Агентство Fitch понизило рейтинг 26 российских добывающий компаний
Агентство Fitch понизило рейтинг 26 российских добывающих компаний, включая Газпром и Лукойл
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МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило рейтинги 26 российских компаний, занимающихся добычей полезных ископаемых, и поместило их в список на пересмотр с возможностью понижения, говорится в сообщении агентства.
"Рейтинговые действия отражают серьезное потрясение для операционной среды в России и снижение финансовой гибкости", — поясняет агентство. Оно добавляет, что понижение рейтингов российских сырьевых компаний последовало за понижением суверенного рейтинга России до "В" с "ВВВ".
Ранее агентство понизило рейтинги 32 российских банков, 11 энергетических компаний РФ, поместив их в список на пересмотр с возможностью понижения.
https://1prime.ru/regions/20220305/836271849.html
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