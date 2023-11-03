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Суд рассмотрит дела о контрабанде ценной породы леса в Китай
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Суд в Приморье рассмотрит два уголовных дела о контрабанде за рубеж древесины ценной породы на сумму в 16,8 миллиона рублей, сообщает управление Генпрокуратуры по ДФО. По данным... ПРАЙМ, 03.11.2023
регионы, экономика, новости, россия, приморье, суд, контрабанда, лес, китай
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Суд в Приморье рассмотрит два уголовных дела о контрабанде за рубеж древесины ценной породы на сумму в 16,8 миллиона рублей, сообщает управление Генпрокуратуры по ДФО.
По данным ведомства, двое обвиняемых в составе группы вместе с другими лицами сделали фиктивные документы о законности заготовки и владения древесиной дуба монгольского, который относится к стратегически важным ресурсам. Они получили разрешение на вывоз леса и подали декларации с недостоверными сведениями в таможню.
"Совместными действиями обвиняемых совершена контрабанда лесоматериалов на сумму 16,8 миллиона рублей, большая часть из которых вывезена в КНР железнодорожным транспортом", — говорится в сообщении.
На фигурантов возбуждены дела по статьям "контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере" и "контрабанда организованной группой".
"Уголовные дела после вручения копий обвинительных заключений будут направлены для рассмотрения по существу в Артемовский городской суд Приморского края", — сообщает управление.
Наложен арест на имущество обвиняемых общей стоимостью 4,3 миллиона рублей.