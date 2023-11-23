МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис предлагает при получения льготной ипотеки под 2% отменить ценз оседлости для врачей и учителей. В ГД предложили привязать процент по ипотеке к региональной зарплате

"Мы бы предложили снять ценз оседлости по учителям и врачам. Сегодня на арктическую ипотеку могут рассчитывать учителя и врачи, если они прожили в Арктической зоне пять лет. Учитывая, что мы сейчас ведем "войну", чтобы дефицитных работников здравоохранения, педагогов привлечь на Север, если этот ценз оседлости снять, то это было бы гораздо проще", — сказал Чибис на заседании Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики.

Ранее в четверг глава Минвостокразвития Алексей Чекунков рассказал, что при запуске арктической ипотеки планируется ввести ограничение стоимости квадратного метра жилья, устанавливаемого Минстроем.

По мнению губернатора Мурманской области, необходимость ограничить цену квадратного метра объяснимо, однако если цена продажи на рынке не соответствует стоимости Минстроя, то ипотеку выдать невозможно.

"Мы бы попросили снять это ограничение, и мы бы за счет своего регионального бюджета дополнительно могли субсидировать сверх цены Минстроя. Это дало бы мощный толчок для развития жилищного строительства", — считает Чибис.

По информации Чекункова, программа льготной ипотеки под 2% начнет действовать на арктических территориях России в ближайшие недели.