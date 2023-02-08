Байден: доля США в мировом производстве чипов упала с 40 до 10 процентов
Президент Байден заявил, что доля США в мировом производстве чипов сократилась с 40 до 10 процентов
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ВАШИНГТОН, 8 фев — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил в ежегодном обращении к конгрессу, что Штаты за несколько десятилетий растеряли свою долю в мировом производстве микрочипов — по словам главы государства, она сократилась с 40% до 10%.
"Полупроводники, маленькие компьютерные чипы размером с отпечаток пальца, которые питают все — от мобильных телефонов до автомобилей, а также многое другое. Эти чипы были изобретены прямо здесь, в Америке. Раньше наша страна производила почти 40% от всех чипов в мире", — сказал Байден во вторник вечером.
Вместе с тем, по его словам, за последние несколько десятилетий США "растеряли все свое преимущество", в результате чего производство чипов сократилось с 40% до 10%. "Мы все видели, что происходило во время пандемии (коронавируса), когда зарубежные заводы по производству чипов закрывались", — напомнил американский лидер.
Летом минувшего года Байден подписал закон о мерах поддержки американских производителей полупроводников на 52,7 миллиарда долларов для усиления позиций в конкуренции с Китаем.
https://1prime.ru/sience/20230208/839724241.html
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