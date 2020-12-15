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Минздрав Британии рассказал об обнаружении нового варианта коронавируса
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В Великобритании генетики обнаружили новый вариант коронавируса, распространяющийся быстрее уже известных типов. Об этом сообщил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, выступая в... ПРАЙМ, 15.12.2020
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. В Великобритании генетики обнаружили новый вариант коронавируса, распространяющийся быстрее уже известных типов. Об этом сообщил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, выступая в палате общин.
По его словам, новый вариант "может быть связан с быстрым распространением на юго-востоке Англии".
По данным минздрава, на данный момент зарегистрированы уже около одной тысячи заражений новым типом вируса в 60 различных районах на юге Англии. Количество заражений быстро растет.
При этом министр подчеркнул, что у ученых нет оснований утверждать, что новая мутация может приводить к тяжелому течению болезни. Кроме того, нет оснований полагать, что новый тип коронавируса не будет реагировать на уже производимую вакцину.
О новом типе вируса проинформирована Всемирная организация здравоохранения, британские исследователи приступили к более детальному изучению проблемы.
"В последние месяцы подобные варианты коронавируса обнаруживались в других странах Европы", — добавил Хэнкок.
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