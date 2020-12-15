МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. В Великобритании генетики обнаружили новый вариант коронавируса, распространяющийся быстрее уже известных типов. Об этом сообщил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, выступая в палате общин. Британия первой на Западе начинает вакцинацию населения от коронавируса

По его словам, новый вариант "может быть связан с быстрым распространением на юго-востоке Англии".

По данным минздрава, на данный момент зарегистрированы уже около одной тысячи заражений новым типом вируса в 60 различных районах на юге Англии. Количество заражений быстро растет.

При этом министр подчеркнул, что у ученых нет оснований утверждать, что новая мутация может приводить к тяжелому течению болезни. Кроме того, нет оснований полагать, что новый тип коронавируса не будет реагировать на уже производимую вакцину.

О новом типе вируса проинформирована Всемирная организация здравоохранения, британские исследователи приступили к более детальному изучению проблемы.

"В последние месяцы подобные варианты коронавируса обнаруживались в других странах Европы", — добавил Хэнкок.

Читайте также:

Части англичан запретят ходить в гости из-за второй волны COVID-19