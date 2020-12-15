ТЕЛЬ-АВИВ, 15 дек — ПРАЙМ. Пренебрежение вторым этапом двухфазной вакцинации от COVID-19 может создать угрозу заболевания коронавирусом, уменьшается и коллективный иммунитет, но рассчитывать в таких условиях можно только на сознательность граждан, считает заведующая отделением в иерусалимской клинике Хадасса, профессор-иммунолог Полина Степенская. Минздрав Британии рассказал об обнаружении нового варианта коронавируса

"На данный момент во всех этих прививках есть две части. Если не делать вторую часть…, коллективный иммунитет будет намного хуже. Но возможно, что и для этого конкретного человека не будет нормального иммунитета", — сказала Степенская в интервью РИА Новости.

Она отметила, что медицинские системы многих стран выберут электронный способ оповещения о необходимости второй прививки, однако многолетний опыт вакцинирования позволяет надеяться на сознательность граждан.

"Будут какие-то электронные средства напоминания. Но ведь мамы не забывают делать несколько прививок своим детям. А те, кто не хотят — они не делают. Поэтому я не думаю, что можно людей силой заставить это делать, я не думаю, что можно людям напоминать и быть уверенными, что они сделают", — считает врач.

"Я думаю, что главное — объяснить, почему важна вторая прививка, и люди будут приходить, потому что они этого хотят. А когда человек хочет, он уже согласился на первую прививку, то он понимает, что со второй прививкой иммунитет у него будет гораздо лучше, то, скорее всего, он придёт и на вторую прививку", — сказала Степенская.

Вполне возможно, что скоро необходимость в двухфазной прививке от коронавируса отпадёт, считает собеседница агентства. "Может быть, со временем, через год-два все изменится, и нам не будут нужны две прививки, как с прививкой от гриппа. В тот момент, когда уже будет иммунологическая память, потому что мы думаем, что этим годом все это не закончится, и эти прививки будут необходимы каждый год", — заключила иммунолог.

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