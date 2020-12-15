Иммунолог назвала последствия отказа от второй дозы вакцины против COVID
ТЕЛЬ-АВИВ, 15 дек — ПРАЙМ. Пренебрежение вторым этапом двухфазной вакцинации от COVID-19 может создать угрозу заболевания коронавирусом, уменьшается и коллективный иммунитет, но рассчитывать в таких условиях можно только на сознательность граждан, считает заведующая отделением в иерусалимской клинике Хадасса, профессор-иммунолог Полина Степенская.
"На данный момент во всех этих прививках есть две части. Если не делать вторую часть…, коллективный иммунитет будет намного хуже. Но возможно, что и для этого конкретного человека не будет нормального иммунитета", — сказала Степенская в интервью РИА Новости.
Она отметила, что медицинские системы многих стран выберут электронный способ оповещения о необходимости второй прививки, однако многолетний опыт вакцинирования позволяет надеяться на сознательность граждан.
"Будут какие-то электронные средства напоминания. Но ведь мамы не забывают делать несколько прививок своим детям. А те, кто не хотят — они не делают. Поэтому я не думаю, что можно людей силой заставить это делать, я не думаю, что можно людям напоминать и быть уверенными, что они сделают", — считает врач.
"Я думаю, что главное — объяснить, почему важна вторая прививка, и люди будут приходить, потому что они этого хотят. А когда человек хочет, он уже согласился на первую прививку, то он понимает, что со второй прививкой иммунитет у него будет гораздо лучше, то, скорее всего, он придёт и на вторую прививку", — сказала Степенская.
Вполне возможно, что скоро необходимость в двухфазной прививке от коронавируса отпадёт, считает собеседница агентства. "Может быть, со временем, через год-два все изменится, и нам не будут нужны две прививки, как с прививкой от гриппа. В тот момент, когда уже будет иммунологическая память, потому что мы думаем, что этим годом все это не закончится, и эти прививки будут необходимы каждый год", — заключила иммунолог.
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https://1prime.ru/society/20201215/832582371.html