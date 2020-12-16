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В США назвали условие формирования группового иммунитета
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Групповой иммунитет от COVID-19 потребует вакцинации до 85% населения, заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи. "Если вам действительно нужен подлинный групповой иммунитет…... ПРАЙМ, 16.12.2020
вакцинация, pfizer, коронавирус, новости, бизнес, фармацевтика, здоровье, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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ВАШИНГТОН, 16 дек — ПРАЙМ. Групповой иммунитет от COVID-19 потребует вакцинации до 85% населения, заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи.
"Если вам действительно нужен подлинный групповой иммунитет… нужно, чтобы было вакцинировано от 75% до 85% населения страны. Я бы даже сказал, ближе к 85%", — сказал Фаучи в интервью Vox.
В США начали прививать медиков вакциной Pfizer, ожидается одобрение местным регулятором вакцины производства Moderna. До того момента, когда вакцины станут широко доступны населению, пройдут еще как минимум несколько месяцев. Проблема заключается не только в масштабировании производства и массовом распространении вакцины, но и в желании людей прививаться. Опросы показывают, что не менее четверти жителей США не хотят прививаться по разным причинам.
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