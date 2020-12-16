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Ученые развеяли распространенный миф о коронавирусе
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Заражение коронавирусом не ведет к полной потере слуха, пишет EurekAlert! со ссылкой на исследование учены Тель-Авивского университета. Во время первой волны COVID-19 в Израиле... ПРАЙМ, 16.12.2020
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Заражение коронавирусом не ведет к полной потере слуха, пишет EurekAlert! со ссылкой на исследование учены Тель-Авивского университета.
Во время первой волны COVID-19 в Израиле исследователи проанализировали данные восьми бессимптомных больных с положительным тестом на коронавирус. Также была задействована контрольная группа, состоящая из здоровых людей. Согласно результатам первичного анализа, заболевание COVID-19 не влечет расстройства слуха.
Затем ученые повторили этот опыт, увеличив число испытуемых. Результат оказался таким же.
"COVID-19 вызывает потерю обоняния, вкуса, но никак не слуха, я рад, что нам удалось опровергнуть распространенный миф", — отметил один из экспертов, комментируя выводы.
По словам авторов исследования, потеря слуха у зараженных пациентов является временным симптомом, который может быть вызван индивидуальными особенностями протекания заболевания.
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