МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Заражение коронавирусом не ведет к полной потере слуха, пишет EurekAlert! со ссылкой на исследование учены Тель-Авивского университета. В Германии начинается самый жесткий локдаун в истории

Во время первой волны COVID-19 в Израиле исследователи проанализировали данные восьми бессимптомных больных с положительным тестом на коронавирус. Также была задействована контрольная группа, состоящая из здоровых людей. Согласно результатам первичного анализа, заболевание COVID-19 не влечет расстройства слуха.

Затем ученые повторили этот опыт, увеличив число испытуемых. Результат оказался таким же.

"COVID-19 вызывает потерю обоняния, вкуса, но никак не слуха, я рад, что нам удалось опровергнуть распространенный миф", — отметил один из экспертов, комментируя выводы.

По словам авторов исследования, потеря слуха у зараженных пациентов является временным симптомом, который может быть вызван индивидуальными особенностями протекания заболевания.

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