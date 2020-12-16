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ВОЗ заявила о рекордном росте числа заражений коронавирусом за неделю
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Число выявленных во всем мире случаев заражения новым коронавирусом за неделю увеличилось на 4,3 миллиона, что снова стало рекордным показателем, отмечается в материалах Всемирной... ПРАЙМ, 16.12.2020
воз, коронавирус, новости, экономика, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Число выявленных во всем мире случаев заражения новым коронавирусом за неделю увеличилось на 4,3 миллиона, что снова стало рекордным показателем, отмечается в материалах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
За период с 7 по 13 декабря в мире зафиксировано 4 329 927 новых случаев заражения, умерли 75 038 пациентов с COVID-19.
Наибольшее количество новых случаев, как и в предыдущие недели, зафиксировали в Северной и Южной Америке, в общей сложности за семь дней там выявили более двух миллионов новых заражений.
Общее число выявленных в мире случаев с начала пандемии превысило 70 миллионов, умерли почти 1,6 миллиона человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта назвала вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
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