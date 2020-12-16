МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Число выявленных во всем мире случаев заражения новым коронавирусом за неделю увеличилось на 4,3 миллиона, что снова стало рекордным показателем, отмечается в материалах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В США назвали условие формирования группового иммунитета

За период с 7 по 13 декабря в мире зафиксировано 4 329 927 новых случаев заражения, умерли 75 038 пациентов с COVID-19.

Наибольшее количество новых случаев, как и в предыдущие недели, зафиксировали в Северной и Южной Америке, в общей сложности за семь дней там выявили более двух миллионов новых заражений.

Общее число выявленных в мире случаев с начала пандемии превысило 70 миллионов, умерли почти 1,6 миллиона человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта назвала вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

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