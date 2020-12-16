МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Российским властям необходимо ужесточать контроль за ношением масок в общественных местах, а также за уже заболевшими и членами их семей, чтобы предотвратить новые пики заболеваемости коронавирусом в стране, рост числа заболевших в том или ином регионе связан с отношением населения к ограничительным мерам, заявила РИА Новости заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Г.В. Плеханова Елена Егорова. В Германии начинается самый жесткий локдаун в истории

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в России в период с 16 ноября по 15 декабря количество заболевших россиян возросло в 1,4 раза? до 2,708 миллиона человек.

"Чтоб избежать резкого всплеска заболеваемости в любом регионе России, властям все-таки надо ужесточать контроль за ношением масок в общественных местах, особенно в магазинах, строже проверять въезжающих, причем включая и постоянно живущих в регионе, но выезжающих за пределы, контроль за больными и членами семей, находящимся на карантине", — сказала она.

Егорова подчеркнула, что рост числа заболевших в том или ином регионе России связан с отношением населения к ограничительным мерам. "Меры со стороны властей приняты во всех регионах – ношение масок, работа и учеба на удаленке, въезд в регион со справками, но дают результат только при ответственном отношении граждан, но, к сожалению, многое люди игнорируют", — добавила эксперт.

Собеседница агентства отметила, что точно определить причину взлета или падения числа заболевших и умерших будет возможно при совместном рассмотрении динамики пандемии медиками, статистиками и экономистами.

Читайте также:

Ученые развеяли распространенный миф о коронавирусе