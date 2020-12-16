МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Частная медицинская сеть "Инвитро" с середины ноября ежедневно получает положительные результаты на наличие антител класса G к коронавирусу более чем у половины пациентов в Сибири и на Урале, в целом по России антитела выявлены у каждого четвертого пациента, говорится в сообщении компании. Ученые развеяли распространенный миф о коронавирусе

"Начиная с середины ноября, среднее суточное число пациентов, получивших положительные результаты тестов на антитела класса G (IgG) к коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 в Сибирском и Уральском федеральных округах России, превышает 50%", — сообщает "Инвитро".

"Всего к настоящему моменту было выполнено более 1,23 миллиона тестов, а общее число положительных результатов накопительным итогом в масштабе России составляет 25,1%", — добавляет компания.

Максимальный среднесуточный процент положительных результатов в декабре среди городов Сибирского федерального округа отмечен в Новосибирске — 62%. Средний показатель в декабре в Красноярске составил 58%, в Омске — 56%, Барнауле — 55% и Иркутске — 54%.

Крупнейшие города Урала показали следующий средний суточный процент положительных тестов на наличие антител к коронавирусу в декабре: Екатеринбург — 52%, Челябинск — 57%, Тюмень — 53%, Магнитогорск — 57%, Сургут — 52%.

"Нарастание количества у населения положительных антител класса IgG к SARS-CoV-2 действительно свидетельствует о формировании в популяции указанных регионов "иммунной прослойки", устойчивой к новой коронавирусной инфекции", — отметил главный врач "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков, слова которого приводятся в сообщении.

В Москве и Санкт-Петербурге средний суточный процент положительных результатов тестов на антитела за последний месяц составил 30% и 38% соответственно. Положительные результаты на антитела в Москве были получены накопительным итогом у 17,7% человек, прошедших исследование, в Петербурге — у 25%.

Читайте также:

Эксперт дала рекомендации, как избежать новых пиков коронавируса в России