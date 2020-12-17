МОСКВА, 17 дек – ПРАЙМ. Влияние мобильного телефона на здоровье человека неоднократно исследовалось, причём полученные данные интерпретировались зачастую противоположным образом. Основной вред от мобильного телефона — это электромагнитное излучение, как в момент разговора по телефону, так и в то время, когда он находится близко к нашему телу. Степень вреда определяется тем, как часто человек пользуется устройством и как близко к нему оно находится в течение дня, рассказал агентству "Прайм" врач-невролог, врач-нейрохирург "СМ-Клиника" Марат Якупов. Эксперт рассказал, есть ли вредное излучение от смартфонов

"Из-за постоянного использования смартфонов, а значит и частого негативного воздействия электромагнитных излучений на живые ткани человека могут возникать частые головные боли, дневная сонливость, повышенная раздражительность и усталость", — отмечает врач.

Доказано, что чем мощнее источник электромагнитного излучения, тем выше риск генетических мутаций в ядрах наших клеток, что часто приводит к онкологическим заболеваниям. Электромагнитные волны также провоцируют нагревание внутренних тканей. Мобильное устройство вырабатывает опасное излучение, которое поглощается сетчаткой глаза, головным мозгом, структурами слухового, вестибулярного и зрительного аппаратов, поясняет он.

Чтобы снизить вред мобильных телефонов на организм человека, Якупов советует не использовать прибор слишком часто и не класть рядом с собой. "При покупке нового девайса подберите модель с наименьшей мощностью и не носите мобильный в карманах", — рекомендует врач.

Он добавляет, что не стоит долго разговаривать по телефону. Чем короче разговор, тем меньше негативное влияние. Эксперт рассказал, почему смартфон выключается во время разговора

"Если же необходимо провести переговоры, не забывайте о рекомендуемом перерыве в 15 минут. На ночь телефон лучше вообще выключать. Ночных бесед быть не должно, а будильник срабатывает и при выключенном устройстве", — отмечает Якупов.

И наконец, подносите мобильный к голове только после того, как вызываемый абонент ответит. Режим вызова — самый сильный период вредного излучения, заключил врач.