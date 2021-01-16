МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Третья волна коронавируса будет не такой сильной, как первая и вторая, заявил в эфире НСН доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн. Ученые из Китая предупредили мир о катастрофических последствиях пандемии

"Она будет слабее, но это тоже неточное предсказание. Заранее ослабить волну можно только с помощью вакцинации", — считает он.

По его словам пока в России продолжается вторая волна коронавируса.

"У нее длительное плато, на него мы вышли еще в конце октября — начале ноября. Когда она кончится, можно через какое-то время ждать и третьей волны. Скорее всего, она придется на осень. Сезонность для этой инфекции имеет большое значение. Насчет осени, возможно, я и ошибаюсь. Тут такие предсказания не имеют под собой 100-процентной почвы", — сказал он.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин в кулуарах Гайдаровского форума заявил журналистам, что начинается третья волна пандемии и, возможно, она будет не слабее второй.

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