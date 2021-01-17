АНКАРА, 17 янв — ПРАЙМ. Среди шести спасенных при крушении сухогруза "Арвин" в Черном море — гражданин РФ Николай Кринов, старший техник судна, сообщила РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Турции Ирина Касимова. Прибывшие в Бартын сотрудники консульского отдела посольства посетили Кринова в больнице и выяснили обстоятельства происшествия.

"По словам Кринова, трагедия произошла из-за плохих метеоусловий. Ему была оказана консульская помощь, приобретены предметы первой необходимости. Информации о национальности спасенных и погибшего на данный момент нет", — сказала дипломат, добавив, что украинским морякам было оказано содействие по установлению связи с родственниками.

Она поблагодарила турецкие власти за предпринимаемые меры для спасения моряков.

При этом пока неизвестно, что случилось со вторым гражданином РФ, попавшим в крушение.

Ранее в воскресенье губернатор турецкой провинции Бартын Синан Гюнер сообщил, что сухогруз затонул у побережья Турции в районе Инкуму. На борту судна были 12 граждан, из которых двое россиян и десять граждан Украины. По данным береговой охраны Турции, шестеро моряков спасены.

"По официальным данным турецких властей, из 12 членов экипажа затонувшего в Черном море сухогруза "Арвин" 10 человек — граждане Украины, 2 — граждане России. В числе шести спасённых — один российский гражданин Николай Кринов, старший техник судна. В настоящее время он находится в госпитале города Бартын, состояние стабильное, угрозы жизни нет. Судьба другого гражданина России остается неизвестной", — сказала собеседница агентства.

Вначале была информация о 15 членах экипажа на борту "Арвина". Сухогруз сначала приняли за российское судно.

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