МОСКВА, 7 фев – ПРАЙМ. Современные трудовые отношения строятся таким образом, что выбор делает не только работодатель, но и работник. Закон исходит из того, что в трудовых отношениях работник уязвимее работодателя, именно поэтому защите интересов работника закон уделяет особое внимание, рассказала агентству "Прайм" адвокат, эксперт проекта "Слева наПраво" Надежда Ермолаева. Эксперт рассказал, кому обязаны повысить зарплату в 2021 году

Прежде чем откликнуться на предложение о работе от будущего работодателя, можно его проверить. В сети сейчас функционирует множество сервисов по проверке фирм. Имеет смысл воспользоваться бесплатными сервисами, например, на сайте Федеральной Налоговой Службы — nalog.ru.

"Сервис по проверке контрагентов будет полезен не только предпринимателям, но и в целом может многое сказать о компании", — полагает эксперт.

Также можно воспользоваться картотекой арбитражных дел на сайтах арбитражных судов для того, чтобы узнать, не участвует ли компания в затяжных и потенциально опасных для неё судебных разбирательствах, например, с налоговыми органами.

Кроме того, сейчас функционирует много коммерческих сервисов, которые позволяют проверять фирмы по множеству критериев, включая финансовые и бухгалтерские показатели и данные конечных бенефициаров компании. Эксперт рассказал, как проверить, не шпионят ли за вами через веб-камеру

В любом случае, при заключении трудового договора стоит внимательно изучить не только его условия, но и выяснить, соответствуют ли они положениям трудового законодательства. "Особенно внимательно следует отнестись к условиям о прекращении трудового договора или досрочного его расторжения, если речь идёт о срочном контракте", — предупредила Ермолаева.

Работник может быть уволен в связи с сокращением штата сотрудников или ликвидацией организации только с уведомлением за два месяца до предполагаемого момента увольнения.

Кроме того, за три месяца до увольнения работников в связи с ликвидацией организации работодателю следует уведомить профсоюзный орган.

"Как следует из актуальной судебной практики, аналогичная процедура применяется и при увольнении сотрудников при прекращении деятельности структурного подразделения (филиала или представительства) организации и невозможности перевода сотрудника на иную должность", — подытожила эксперт.