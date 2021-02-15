МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Современные телефоны — это, по сути, небольшие компьютеры, в памяти которых параллельно работает множество программ-приложений. Как и в случае с компьютерами, при несоблюдении правил цифровой гигиены в телефон могут попасть нежелательные гости, такие как вирус или вредоносное программное обеспечение, рассказала агентству "Прайм" аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина.

"Так, например, вредоносное ПО может помогать злоумышленникам получать ваши персональные и платежные данные. Нельзя забывать о программмах-шпионах, которые могут следить за владельцем телефона, делать снимки, записывать звук, видео и собирать другие данные", — перечисляет эксперт.

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Здесь золотое правило: дважды подумать, прежде чем дать разрешение приложению, считает она.

При этом большинство опасностей подстерегают владельцев смартфонов на ОС Android, IPhone же в этом отношении более защищены, добавляет Насибулина.

"Если телефон ведет себя странно, причина может быть в недавно загруженном приложении. Нередко вирусы маскируются под обычные программы вроде фонарика, будильника или органайзера и только впоследствии проявляют свои вредоносные функции. Также вирус может попасть на телефон через переход по фишинговой ссылке", — отмечает эксперт.

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В настройках телефона появились какие-то изменения, которых вы не осуществляли. Например, теперь разрешена загрузка приложений из неизвестных источников;

У вас установлено приложение, которое вы не помните, как скачивали;

Батарея стала быстрее разряжаться, увеличивается температура устройства, процессы стали работать медленнее. Это может быть связано с износом аккумулятора, но также может быть и признаком повышенной "теневой" активности приложений;

Телефон сам перезагружается или странно себя ведет;

Подскочил объем используемого гаджетом трафика;

Вам приходят оповещения о попытке войти в ваш аккаунт.

"Если эти пункты для вас актуальны, стоит проверить телефон на вирусы. Настоящие шпионские программы, впрочем, "убить" не так легко, так что, если у вас есть серьезные подозрения, что гаджет заражен, рекомендуется сделать полный сброс устройства и затем настроить его с нуля либо обратиться к специалисту по кибербезопасности", — заключила Насибулина.