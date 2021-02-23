МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Иногда люди сталкиваются с ситуацией, когда необходимо измерить давление без тонометра. Достижения современной техники и медицины в значительной степени упростили задачу. Определить давление без тонометра можно при помощи электрических специализированных приборов и приложений для смартфона, рассказала агентству "Прайм" врач-терапевт "СМ-Клиника" Анастасия Атаман. Медик рассказал, как зависит тяжесть COVID от группы крови

"Наиболее простой и доступный для каждого способ узнать без тонометра показатели артериального давления (АД) — это ориентир по пульсу. Для проведения данной процедуры потребуются часы с секундной стрелкой или мобильный телефон со встроенным секундомером. Однако среди специалистов такие способы измерения давления не считаются точными", — говорит врач.

Она также отметила, что необходимо обращать внимание на обстоятельства и сопутствующие факторы. Так, например, не рекомендуется измерять давление после физических нагрузок и стрессовых ситуаций, способствующих учащению сердцебиения.

Низким считается давление ниже 100 на 70 мм ртутного столба. Для него чаще всего характерны следующие симптомы: слабость, быстрая утомляемость, сонливость, медлительность, головная боль в височной области, головокружение, тошнота, перечисляет Атаман.

Когда у человека высокое давление, показатели будут превышать 130/90 мм ртутного столба. Врач выделяет несколько характерных симптомов гипертензии: болевой синдром в затылочной области, ощущение пульсации и давление на череп, головокружения при резком движении головой, возможно резкое нарушение зрения, рвота, нарушения слуха, проявление так называемого звона в ушах. Врач объяснил, когда защитная маска может навредить

При этом не стоит на 100% доверять тому или иному симптому при определении артериального давления. Большее значение имеют индивидуальные особенности каждого организма, сопутствующие заболевания, влияние внешних факторов. Атаман рекомендует знать параметры своего артериального давления даже людям с совершенно стабильным здоровьем.

"Как известно в течение суток АД периодически изменяется в зависимости от функциональной активности сердца. В медицине это называют "рабочим" показателем кровяного состояния. В границах нормы считается АД 120/80 мм ртутного столба. Каждому здоровому человеку необходимо контролировать свое давление хотя бы раз в месяц", — заключила терапевт.