МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Сейчас мобильный телефон — это не просто гаджет, который позволяет позвонить, это многофункциональный аппарат, который содержит исчерпывающую конфиденциальную информацию не только о контактах из записной книжки, но и о банковских реквизитах, а также множество фотографий, секретных чатов. Таким образом, когда вы просите другого человека позвонить с его телефона, надо понимать, что своей просьбой вы ставите его в неудобное положение, рассказал агентству "Прайм" директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.

Россиянам рассказали о новых тактиках телефонных мошенников

А человек, который намерен совершить противоправные действия, может достаточно оперативно и незаметно поставить программу-шпион на смартфон. Такая вероятность вызывает и даже увеличивает определенное недоверие у человека, предоставляющего свой телефон.

Кроме того, когда мы сами предоставляем телефон неизвестному человеку, есть опасность, что он может использовать в своих целях и вовлечет вас в неприятности.

"Наверное, прошли времена, когда можно было бы говорить о том, что у телефона села батарея. Сейчас есть возможность бесплатно звонить с городских телефонов, можно подзарядить телефон в любом салоне связи – это не так дорого. При отсутствии денег можно попросить зарядить телефон, например, в кафе. Существует масса способов, самое главное — не заставлять человека попадать в неудобное положение", — заключил Кусков.

Читайте также:

Китайцы создали технологию зарядки гаджетов по воздуху

Эксперт рассказал, как узнать, кто ворует данные с вашего смартфона