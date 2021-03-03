МОСКВА, 3 мар – ПРАЙМ. Иногда врачи, назначающие исследования, предупреждают пациентов, какими техническими характеристиками должно обладать оборудование, чтобы по результатам исследования было возможно дать заключение. Однако некоторые организации, проводящие КТ и МРТ-исследования, намеренно сообщают недостоверные сведения об используемом оборудовании: марку, год выпуска, срок эксплуатации, количество срезов и мощность. Об этом рассказала агентству "Прайм" председатель правления АНО "Центр урегулирования конфликтов в медицине" Ирина Гриценко. Врач рассказала, можно ли изменить цвет радужки глаза

"Для современных исследований количество срезов для КТ должно быть не менее 64, мощность аппарата МРТ – не менее 1,5 тесла", — уточняет эксперт.

Если кабинет не оборудован специальной техникой, а персонал не обладает квалификацией для проведения исследования с применением контрастных препаратов, то пациентов любыми способами уговаривают пройти исследование без контрастного усиления, объясняя, что аппаратура "отличная" и контраст не нужен.

По словам Гриценко, есть аппараты китайского и европейского производства. Последние стоят дороже и в большинстве случаев рассчитаны на более сложные задачи.

"В принципе, китайская техника тоже имеет право на существование, но, если у пациента серьезная проблема, он уже делал не одно исследование в разных местах, и ему необходимо подтвердить либо опровергнуть диагноз, то лучше выбирать европейские аппараты", — считает эксперт. Стало известно, какая группа крови наиболее уязвима для коронавируса

Некоторые клиники предлагают пройти исследование "по удивительно низкой цене", мотивируя это различными акциями и скидками. На самом деле скидок на диагностику на хорошем оборудовании быть не может, потому что его себестоимость и обслуживание обходятся для клиники дорого.

"По этой причине не стоит проходить КТ и МРТ по акциям, купонам и т.д. Скорее всего, то, что вам предложат за полцены – формальное обследование на списанном оборудовании, которое удалось восстановить", — полагает специалист.

В некоторых учреждения не брезгуют приборами, не предназначенными для медицинских целей. Например, используют старый списанный аппарат мощностью 0,35 тесла, "который раньше использовался в каком-нибудь зоопарке в Европе". Специальное программное обеспечение позволяет увеличить мощность, но ее все равно будет недостаточно для проведения диагностики человека.

Для КТ и МРТ-исследований протоколами установлено разное время. КТ может проводиться в течение 10-15 минут, для МРТ это – 45 минут – 1 час. Возможно и быстрое МРТ, но оно не дает полной картины — можно выявить лишь наличие грубых патологий. Более детально зону невозможно просмотреть за такое короткое время.

"Сейчас быстрая диагностика используется для тяжелых больных, находящихся на ИВЛ, чтобы определить, насколько критична ситуация, и есть ли положительная динамика в лечении", — заключила Гриценко.