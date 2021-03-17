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Эксперт объяснил, почему нельзя оставлять смартфон на столе при встрече
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Считается правилом хорошего тона, если телефон не отвлекает от разговора, нет постоянных звонков, поэтому лучше убрать его со стола во время важной встречи, рассказал агентству... ПРАЙМ, 17.03.2021
клиент, гаджет, смартфон, бизнес, новости, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Считается правилом хорошего тона, если телефон не отвлекает от разговора, нет постоянных звонков, поэтому лучше убрать его со стола во время важной встречи, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Марк Шерман.
"В то же время оповещения можно получать на часы, чтобы постоянно не проверять телефон, и чтобы у собеседника не сложилось ощущение того, что его визави куда-то торопится или занят другими делами", — посоветовал эксперт.
По его словам, телефон лучше положить в карман или сумку и тем самым показать собеседнику, что все внимание сосредоточено только на нем.
"При этом ничего страшного не произойдет, если вы выложите телефон на стол, ведь этот гаджет за последнее время стал неотъемлемой частью общения человека. Более того, если собеседник – ваш потенциальный клиент, и он увидит, что во время встречи вы отвечаете другим клиентам, он будет понимать, что и его запросы всегда будут приоритетными", — заключил Шерман.
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