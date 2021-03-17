МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Считается правилом хорошего тона, если телефон не отвлекает от разговора, нет постоянных звонков, поэтому лучше убрать его со стола во время важной встречи, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Марк Шерман.

"В то же время оповещения можно получать на часы, чтобы постоянно не проверять телефон, и чтобы у собеседника не сложилось ощущение того, что его визави куда-то торопится или занят другими делами", — посоветовал эксперт.

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"При этом ничего страшного не произойдет, если вы выложите телефон на стол, ведь этот гаджет за последнее время стал неотъемлемой частью общения человека. Более того, если собеседник – ваш потенциальный клиент, и он увидит, что во время встречи вы отвечаете другим клиентам, он будет понимать, что и его запросы всегда будут приоритетными", — заключил Шерман.

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