МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. В России с 2021 года действительно введены новые противопожарные нормы для жителей подмосковных СНТ. Прежде всего они касаются пала травы, сжигания веток и разжигания костров на территории дачных участков. Об этом рассказал агентству "Прайм" генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.

Контроль за дачами россиян усилят

Отдельно указывается, что яма для костра должна быть диаметром не менее одного метра, а глубина от 30 сантиметров. Она должна быть окружена минерализированной полосой шириной не менее 40 сантиметров.

Самое главное, что расстояние от кострища до ближайших строений должно составлять не менее 30 метров.

"Все мы понимаем, что учитывая, что у нас участки, в основном, от 6 до 12 соток, так что выполнить это требование физически не представляется возможным", — говорит Петропольский.

В МЧС подтвердили право россиян готовить шашлыки на дачах эти нормы запрещают, учитывая введение особых режимов и новых требований, разводить костры на дачных участках, жечь траву, сжигать ветки, пал травы, сено – все это попадает под разведение костров.

Применение металлических бочек позволяет все-таки это делать, также это возможно на централизованном пункте на территории СНТ, где все это будет осуществляться с учетом соблюдения вышеуказанных требований.

"То есть в случае монтажа бочки жечь можно, но опять же это уже не костер. Шашлыки жарить будет можно, но только в печи или на мангале, который должен стоять на расстоянии не ближе 5 метров от деревьев и строений. В противном случае вас также будет ждать штраф", — конкретизирует эксперт.

Если кто-то решит все же развести костер, то за сжигание опавшей листвы штраф будет до 2 тысяч рублей, если нарушения касаются только норм экологической безопасности, и до 4 тысяч рублей, если нарушены еще и противопожарные правила. "Причем это не значит, что если вы заплатили один раз штраф, и у вас теперь иммунитет. Нет, к вам будут приходить каждый день или по два-три раза в день", — пояснил юрист.

Также следует помнить, что особые требования теперь предъявляются для СНТ, которые расположены вблизи земель Лесфонда, а у нас таких очень много.

Они будут включены в особый перечень территорий, подверженных угрозе лесных пожаров. Кроме того, такие садовые товарищества должны иметь особый противопожарный паспорт. Основанием для включения в этот особый перечень, подверженных угрозе лесных пожаров, будет служить расстояние от домов до лесного массива.

Риелторы рассказали, когда выгоднее бронировать на лето дом в Подмосковье дома выше двух этажей, то расстояние до ближайших деревьев должно составлять не менее 100 метров, если меньше двух этажей, то не менее 50. Территория садового товарищества должна быть отделена от леса минерализированной полосой, что подразумевает под собой снимаемый плодородный слой шириной не менее полуметра.

По словам Петропольского, у СНТ, расположенного рядом с лесом, также есть обязанности по содержанию в чистоте прилегающих территорий, уборке мусора и так далее. Ущерб от пожара, причиненный третьим лицам и государству, возмещают виновники, если они будут установлены. Однако ответственность не снимается с председателя, потому что председатель обязан следить за наличием пожарных водоемов, пожарных щитов, схем СНТ на въезде.

"По сути, если соседи увидят у вас на участке горящий костер, они могут позвонить по номеру 112 и вызвать инспектора МЧС, а тот в свою очередь зафиксирует нарушения на фото и видео – для этого будут применяться квадрокоптеры – и для этого даже не надо попадать на ваш участок. Так что если вы не хотите попасть на штраф, то новые правила надо соблюдать", — резюмировал юрист.



