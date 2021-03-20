МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Посольство РФ получило письма от граждан США с извинениями за заявления властей в адрес России, что свидетельствует о сохранении потенциала для нормализации связей двух стран, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов. Байден высказался о новых санкциях против "Северного потока - 2"

"Хотел бы выразить чувство глубочайшей признательности гражданам США, направившим в адрес посольства письма в поддержку развития дружественных отношений между Россией и США. Многие выражали несогласие и приносили извинения за необдуманные заявления, озвученные в последнее время из Вашингтона в адрес РФ", — говорится в заявлении Антонова, опубликованном на странице посольства в Facebook.

Антонов отметил, что тронут позицией американских граждан, "понимающих, что диалог между государствами должен строиться на основе взаимного уважения и равноправия".

"Такой подход граждан США свидетельствует о том, что потенциал для нормализации связей между российским и американским народами сохранился", — добавил посол.

Антонов выразил надежду на то, что администрация США прислушается к избирателям и "прекратит курс на дальнейшее обрушение и без того избыточно конфронтационных отношений".

Байден в недавнем интервью телеканалу ABC News заявил, что Путин "заплатит" за предполагаемое вмешательство в американские выборы. Кроме того, Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина "убийцей".. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова Байдена о Путине "метафорой". Она добавила, что президент США заявлял ранее, что "не будет сдерживаться" в выражении своей позиции ни в ходе прямых контактов с российским руководством, ни при публичных оценках.

Путин прокомментировал слова Байдена, пожелав ему здоровья и напомнив, что оценивать других людей — все равно что смотреть в зеркало. Он также предложил Байдену побеседовать в пятницу или понедельник. В пятницу Байден заявил, что уверен в том, что "в какой-то момент" переговорит с Путиным.

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