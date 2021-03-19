ВАШИНГТОН, 19 мар — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден провел встречу с постпредами стран при Совете Безопасности ООН и призвал их действовать по Мьянме, Эфиопии, Ливии, Сирии и Йемену, сообщил Белый дом. Путин ответил на слова Байдена, пожелав ему здоровья

"Президент подчеркнул необходимость того, чтобы СБ ООН действовал по ряду региональных кризисов, включая те, что имеют место в Бирме (Мьянме), Эфиопии, Ливии, Сирии и Йемене", — говорится в сообщении Белого дома.

Также Байден подчеркнул, что США хотят демонстрировать "основанное на ценностях глобальное лидерство" и вновь общаться с международными институтами, в особенности с ООН. Он говорил также о здравоохранении и восстановлении экономики.

"Президент Байден также объявил на встрече, что США намерены формально присоединиться к Группе друзей по климату и безопасности при ООН", — уточнил Белый дом.

Во встрече участвовали постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, спецпосланник по климату Джон Керри и первый заместитель советника по нацбезопасности Джон Фишер.

Россия стала единственной страной Совбеза ООН на виртуальной встрече с президентом США Джо Байденом, которая была представлена не постоянным представителем, а его заместителем, следует из комментария зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского в Twitter.

Ранее Белый дом сообщил, что Байден провел встречу с постпредами стран СБ ООН и призвал их действовать по Мьянме, Эфиопии, Ливии, Сирии и Йемену. Также, по данным Белого дома, Байден подчеркнул, что США хотят демонстрировать "основанное на ценностях глобальное лидерство" и вновь общаться с международными институтами, в особенности с ООН.

"Россия была представлена заместителем постпреда Анной Евстигнеевой. Она не брала слова", — написал Полянский.

Ранее МИД России сообщил, что посол России в США Анатолий Антонов приглашен в Москву на консультации, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США. При этом в министерстве подчеркнули, что заинтересованы в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном, и главное — "определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик". Посольство РФ в США заявило, что Антонов 20 марта вылетит в Москву для консультаций.

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