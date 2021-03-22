МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. На территории России разные климатические условия, и практически в каждом регионе существует "нерестовый запрет", по которому нельзя вылавливать рыбу в определенный период года. Он может распространяться на конкретные породы или определенные водоемы, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор юридической компании "Достигация" Артем Баранов. Адвокат рассказал, у кого могут отобрать машину за неуплату штрафов

Все ограничения действуют в рамках федеральных законов "О любительском рыболовстве" и "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов". Согласно российскому законодательству нельзя также ловить рыбу в местах массового отдыха граждан и около гидротехнических сооружений (шлюзы, мосты, плотины и т.д.).

Нельзя ловить около рыбозаводов, садков рыбоводческих хозяйств, рядом с любыми водными объектами, которые относятся к аквакультуре, в рыбопитомниках, а также в рыбных хозяйствах. Кроме того, запрещено вылавливать рыбу на особо охраняемых природных территориях, заповедниках, национальных парках и т.д, предупредил юрист.

Штрафы за незаконную рыбалку устанавливаются в размере от 500 до 5000 рублей, с возможностью конфискации орудия охоты или судна. Могут также лишить права осуществлять охоту, отметил он.

"Чтобы всегда быть в курсе и случайно не попасться на штраф, можно заходить на сайты Федерального агентства по рыболовству либо определенного региона, на которых публикуется справочная информация о действующих ограничениях и запретах", — сказал Баранов. Юристы оценили новые противопожарные запреты

Он также добавил, что ловля рыбы с использованием взрывчатых и химических веществ, электротока, с использованием электронных средств обнаружения водных биоресурсов под водой, с использованием аквалангов также запрещена.

"Согласно административному законодательству для физических лиц предусмотрен административный штраф от 500 до 4000 рублей, с возможностью конфискации орудия охоты, либо лишения права на осуществление охоты", — заключил Баранов.