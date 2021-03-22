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Экс-советник Трампа счел поведение Байдена угрозой безопасности США
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Бывший старший советник экс-президента США Дональда Трампа Стивен Миллер заявил в эфире телеканала Fox News, что словесные промахи и оплошности нынешнего главы Белого дома Джо... ПРАЙМ, 22.03.2021
джо байден, сша, новости, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 мар – ПРАЙМ. Бывший старший советник экс-президента США Дональда Трампа Стивен Миллер заявил в эфире телеканала Fox News, что словесные промахи и оплошности нынешнего главы Белого дома Джо Байдена превращаются в "кризис национальной безопасности".
"Наши противники по всему миру — Иран, Россия, Венесуэла и Китай — смотрят на Соединенные Штаты и их главного представителя, президента нашей страны, которые неспособен выдержать даже безобидное интервью без шпаргалки — и который трижды упал, поднимаясь по лестнице", — отметил Миллер.
По его словам, наблюдать такое "печально".
Так бывший советник прокомментировал продемонстрировал видео, в которых Байден просит дать ему "шпаргалку", отвечая на вопросы, а также называет вице-президента "президентом Харрис".
Инцидент с самолетом произошел 19 марта — Байден несколько раз споткнулся, поднимаясь по трапу на борт номер один на объединенной базе Эндрюс в Мериленде.
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