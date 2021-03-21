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Байден заявил, что Харрис умнее него
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Президент США Джо Байден, представляя вице-президента Камалу Харрис сотрудникам Центра по контролю и профилактике заболеваний Атланты, заявил, что она превосходит его по уму. Об... ПРАЙМ, 21.03.2021
джо байден, новости, экономика, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден, представляя вице-президента Камалу Харрис сотрудникам Центра по контролю и профилактике заболеваний Атланты, заявил, что она превосходит его по уму. Об этом сообщается на сайте Белого дома.
В ходе поездки в Джорджию Байден произнес речь, после чего отметил, что ему нужно было сразу дать слово Харрис.
"И я не должен был этого делать, потому что я хотел уступить речь моему вице-президенту, которая умнее, чем я", — добавил он.
Харрис в ответ шутливо заявила: "Что ж, к этому добавить больше нечего, господин президент".
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