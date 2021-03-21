МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден, представляя вице-президента Камалу Харрис сотрудникам Центра по контролю и профилактике заболеваний Атланты, заявил, что она превосходит его по уму. Об этом сообщается на сайте Белого дома. Байден высказался о новых санкциях против "Северного потока 2"

В ходе поездки в Джорджию Байден произнес речь, после чего отметил, что ему нужно было сразу дать слово Харрис.

"И я не должен был этого делать, потому что я хотел уступить речь моему вице-президенту, которая умнее, чем я", — добавил он.

Харрис в ответ шутливо заявила: "Что ж, к этому добавить больше нечего, господин президент".

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