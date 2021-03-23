МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Отказать в выплате пособий на детей от трёх до семи лет могут в случае, если у родителей отсутствует какой-либо официальный доход — зарплата, доход от предпринимательской деятельности или пенсионные выплаты. Исключения составляют уход за ребёнком до 3 лет или инвалидом, нахождение в тюрьме, нахождение на длительном лечении и официальный статус безработного, не превышающий 6 месяцев. Об этом рассказала агентству "Прайм" адвокат юридической группы "Гречкин и Партнеры" Яна Любимова. Власти рассказали, какой доход нужно иметь для получения детских пособий

В выплате детских пособий будет отказано, если доход родителей ниже прожиточного минимума, но при этом в семье есть несколько квартир или домов — метражом более 24 кв.м. на человека в квартире и 40 кв.м. в доме.

"Если в семье есть больше одного автомобиля (мотоцикла), она не вправе претендовать на пособие. При этом многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами разрешено иметь более одного транспортного средства и получать выплаты от государства", — отметила адвокат.

Предоставленная законом возможность получать пособие по уходу за ребенком до полутора лет и продолжать трудиться неполный рабочий день не должна отменять фактического ухода: у получающего пособие должно оставаться достаточно свободного времени для заботы о младенце, считает Фонд социального страхования.

Условием получения пособия является фактическое осуществление ухода за ребенком, однако некоторые работники считают, что можно и работать, сокращая рабочий день на пять минут и получая заработную плату почти в полном размере, и иметь пособие по уходу за ребенком, возлагая уход за ним на неработающих членов семьи. В действительности, если уход осуществляет лицо, не находящееся в отпуске по уходу за ребенком, то именно оно имеет право на получение ежемесячного пособия, указывает в свою очередь управляющий партнер юридической компании "Позиция права" Егор Редин.

В столице основания для отказа в предоставлении выплаты, ее прекращения или отмены перечислены в статье 8 Закона г. Москвы от 3 ноября 2004 г. N 67 "О ежемесячном пособии на ребенка". В России с 1 марта изменились правила начисления детских пособий

В частности, такими основаниями являются:

превышение среднедушевого дохода семьи величины, ежегодно устанавливаемой Правительством Москвы, и (или) несоответствие иным критериям нуждаемости;

помещение ребенка на полное государственное обеспечение;

получение опекуном (попечителем) денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством);

лишение граждан родительских прав или ограничение их в родительских правах;

назначение одному из родителей (усыновителю, опекуну, попечителю) аналогичной денежной выплаты на этого же ребенка в другом субъекте Российской Федерации;

отсутствие у одного или обоих родителей (усыновителей) доходов без уважительной причины.

неполучение ежемесячного пособия на ребенка в течение шести месяцев подряд;

признание ребенка судом безвестно отсутствующим;

объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным

непредставление сведений о доходах членов семьи по запросу уполномоченного правительством Москвы органа исполнительной власти города Москвы. Выезжающих в отпуск россиян подстерегают новые опасности

Выплата ежемесячного пособия на ребенка приостанавливается также в следующих случаях:

Сейчас выплата пособия сохраняется, если его получатель (мать или отец ребенка, опекун или другой родственник), находясь в отпуске по уходу за ребенком, работает неполный рабочий день или на дому. Но если режим работы не позволяет осуществлять уход за ребенком, ФСС не считает произведенные выплаты социальными пособиями.

Однако максимальная продолжительность неполного рабочего времени никак законодательно не определена, и на сколько нужно его сократить, определяют работник и работодатель между собой. Соответственно, если получатель пособия официально переходит на полный рабочий день, он лишается права на получение пособия.